"Мир должен увидеть трагизм…" Письмо известного кыргыза из Манхэттена

Признанный одним из лучших пианистов мира кыргызстанец Азамат Сыдыков готовит к запуску ряд виртуальных благотворительных концертов в пользу Республиканской музыкальной школы им. М. Абдраева в Бишкеке. Об этом он написал в Твиттере.

По его словам, эти ежемесячные концерты будут транслироваться онлайн из Манхэттена.

"Мир должен увидеть трагизм состояния этой великой школы и условий, в которых учатся дети. В течении всего 2021 года я исполню все фортепианные сонаты Бетховена. Собранные средства пойдут на приобретение музыкальных инструментов и нот для талантливых учащихся, которые будут отбираться путём конкурсного прослушивания. Данное учебное заведение находится в катастрофической ситуации, и я считаю свои долгом помочь своей первой школе", - пишет известный пианист.

Отметим, Азамат Сыдыков в 2002 году в международном юношеском конкурсе им. П.И.Чайковского в городе Сямынь (Китай) вошел в десятку лучших пианистов мира. В 2009 году стал лучшим пианистом мира.