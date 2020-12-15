Для решения проблем транспорта мэрия хочет создать монстра

На традиционной понедельничной планерке в муниципалитете чиновники озвучили очередную идею о том, как улучшить работу пассажирского транспорта. Предложено вместо управления городского транспорта мэрии и ряда других структур создать единый департамент транспорта и транспортной инфраструктуры.

Презентовал проект реорганизации одной из самых проблемных сфер города вице–мэр Азиз Алымкулов. По его словам, в настоящее время за городской транспорт отвечают три организации - собственно управление городского транспорта (УГТ), Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (БПАТП) и Бишкекское троллейбусное управление (БТУ).

Их предлагается объединить в единый департамент. Помимо надзора за движением рейсовых пассажирских машин, эта структура будет уполномочена регулировать деятельность легковых такси. Исключительно для большей безопасности горожан и пополнения городского бюджета.

Чиновники отмечают, что в столице зарегистрировано 19 таксомоторных служб, работают более 11,5 тысячи машин такси. Но если верить данным Налоговой службы, в нынешнем году патенты на перевозческую деятельность взяли всего 9 тысяч 270 граждан на общую сумму 4,8 миллиона сомов. Остальные работают без разрешения.

Кроме того, департамент будет выступать единым заказчиком по строительству остановок, светофоров и дорожных знаков, а также работать над совершенствованием действующих нормативно–правовых актов, заниматься организацией парковок и стоянок, координировать проект "Безопасный город". Но и это еще не все. Ему предстоит внедрять государственно–частное партнерство в сферу пассажирских перевозок, разрабатывать схемы движения общественного транспорта и проводить конкурсы на распределение маршрутов в городе.

Однако при ближайшем рассмотрении этой реорганизации имеется ряд вопросов, которые основаны на явных противоречиях. Во–первых, за организацию пассажирских перевозок в столице отвечают не три организации, а одна. Это УГТ. Остальные две чисто технические структуры, в основные задачи которых входит ремонт и содержание транспорта. Они не занимаются составлением схем движения, изменением действующих маршрутов и прочими организационными делами. Это прерогатива гортранса.

Во–вторых, мэрия хочет создать монстра, который подомнет под собой абсолютно все, что касается транспорта и его инфраструктуры. Есть вероятность, что эффект будет прямо противоположным ожидаемому. В настоящий момент за каждое из тех направлений, которые чиновники хотят объединить под единым департаментом, отвечает конкретное управление. Но даже при таком раскладе внимания ответственных лиц не хватает, чтобы отследить все проблемы и оперативно среагировать на них. Вновь образованная структура станет еще более неповоротливой, и начнут хромать даже те сферы, которые сейчас налажены более–менее нормально.

В–третьих, непонятна выгода от такого новшества. Штат сократить не удастся, так как бывшие управления просто станут отделами одной конторы. Эффективность работы тоже не улучшится, потому что и сейчас тому же УГТ никто не мешает активно преобразовывать транспортную политику в городе. Но они предпочитают проводить многочисленные рейды по наказанию маршрутников за различные нарушения. Налоговая может ловить нелегальных таксистов и заставлять их приобретать патент. Но и она этого не делает. Сомнительно, что после образования департамента начнут.

В общем, есть ли смысл изобретать велосипед? Ведь это как раз тот случай, когда легче привести в порядок то, что уже есть сейчас.