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В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса

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- Бакыт Басарбек
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Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок (Matthew Hancock) сообщил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Об этом сообщает издание lenta.ru со ссылкой на Newsweek.

По словам Хэнкока, в Лондоне и ряде других районов на юге Англии будут введены новые более жесткие ограничения после резкого роста числа случаев COVID-19. Однако пока неизвестно, как много человек заражены новым штаммом и какой вклад этот тип коронавируса внес в рост случаев заражения. Также нет доказательств, что он более смертоносен, чем известные штаммы SARS-CoV-2, и устойчив к вакцинам. В то же время он легче передается от человека к человеку и, следовательно, является более заразным.

Всего зафиксировано около тысячи случаев заражения новым штаммом вируса, который был обнаружен в 60 различных районах страны. Больше всего случаев диагностировано на юге Англии.

Новые, более жесткие ограничения коснутся свыше 10 миллионов человек, проживающих в Лондоне, графствах Эссекс и Хартфордшир. Будут запрещены собрания в помещениях и на улице, а также прекратится работа баров и пабов.


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URL: https://www.vb.kg/395142
Теги:
Великобритания, эпидемия, коронавирус
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