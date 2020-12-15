Непреодолимый перевал. Рецензия на сериал "Перевал Дятлова"

Российские кинематографисты сняли фильм "Перевал Дятлова". Режиссеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев; сценаристы: Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сысоев. Фильм о том, как зимой 1959 года группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам Уральских гор, и больше их никто не видел.

Что произошло с туристами? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина. Отправившись на место происшествия, Костин понимает, что в этом деле слишком много деталей, которые не укладываются ни в одну из версий.

У кинематографистов получился мистический сериал, в котором сходятся несколько историй. Строго говоря, об эту тему - трагической гибели группы молодых туристов–лыжников - много копий сломано, высказаны десятки версий, а правды мы так и не знаем.

Экранизировать эту самую запутанную загадку в истории советской криминалистики решились только сейчас. Но хорошо, что все–таки решились, и хорошо, что именно сейчас, когда технически это можно сделать действительно на должном уровне.

В сериале проведены две параллельные сюжетные линии: история самой группы дятловцев и история следователя КГБ Костина, который приезжает из Москвы курировать расследование. Серии чередуются: нечетные - о расследовании, четные - о ребятах и об их роковом походе. И здесь нас ждет самый главный плюс сериала - он сделан в стилистике "оттепельных" фильмов 60–х: черно–белый, с картинкой 4:3, светящийся изнутри жизнерадостностью, открытостью и позитивом.

И еще - очень удачный кастинг! Мало того что внешне актеров подобрали до боли похожих на оригиналы, так они еще и отыграли на все сто. Никто не выбивается из "колоды", и буквально с первой серии веришь, что они - одна команда, которой, впрочем, как и любому коллективу, не чужды внутренние конфликты, обиды, влюбленности, соперничество и т.д. Образы советских ребят конца 50–х, молодых, светлых, немного наивных, переданы невероятно филигранно. Ими действительно любуешься, им сопереживаешь, о них искренне скорбишь.

Линия следователя Костина и судмедэксперта Кати, которую он подтягивает к делу, на фоне черно–белой истории выглядит в разы слабее. Не сказать, что полностью проваливается, но местами провисает. Костина и Катю терзают внутренние демоны и воспоминания о пережитой войне (это, можно сказать, третья линия). Каждый вышел из нее с потерями и глубокими душевными шрамами. Костин преподносится как человек, без сомнения, героический, но и в некоторых своих поступках неоднозначный. Это с оговорками им удалось, хотя и чувствуется некая натужность.

Несомненный плюс сериала в том, что в нем отработаны все основные версии гибели группы, от техногенной до карательной, исключая уж самые бредовые - об йети, инопланетянах и американских шпионах посреди заснеженной уральской тайги. И все это, не исключая мистики, которая в этой самой что ни на есть реальной истории все же является главным лейтмотивом.

В общем и целом получился вполне себе смотрибельный и интересный сериал, в котором что–то получилось виртуозно, что–то не очень. Которому, возможно, немного не хватает цельности и от которого не стоит ждать каких–то откровений. Но так как ФСБ упорно отказывается рассекретить свои материалы об этом расследовании, то теплится надежда, что, может быть, когда–нибудь удастся узнать правду о том, что на самом деле случилось.