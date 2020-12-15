Врач рассказала, чем опасен сон рядом со смартфоном

Врач-невролог разъяснила опасность сна рядом со смартфоном, пишет Прайм.

По ее словам, все дело в радиочастотном излучении, которое поглощается тканями тела человека и негативно влияет на здоровье человека.

- Радиочастотное излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств. Наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, а также люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. Правда, 100 % достоверных данных о негативном влиянии излучения именно смартфонов на организм человека нет, - подчеркнула врач Мария Игнатова.

Она отметила, что наиболее опасным для здоровья взрослых и детей является использование смартфонов в ночное время суток. Так, синий свет от экрана негативно воздействует на глаза, биологические ритмы.

- Смартфон может вызвать бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушение памяти. Во избежание негативных последствий следует держать телефон на расстоянии минимум в два метра от места сна и отдыха, - добавила Игнатова.