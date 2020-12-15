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США ввели санкции против Турции за покупку С-400

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- ВБ
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Вашингтон ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников. Об этом сообщают РИА новости.

Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, это решение связано с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов.

Он призвал Турцию "немедленно" разрешить в координации с США "проблему С-400". "Турция ценный партнер и важный партнер в региональной безопасности для США, и мы хотели бы продолжить нашу многодесятилетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400 в распоряжении Турции как можно скорее", - говорится в письменном заявлении чиновника.

Как отметил Помпео, введение санкций посылает "ясный сигнал, что США будут в полной мере реализовывать пункт 231 закона CAATSA и не потерпят значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России".

"Пункт 231 закона CAATSA и сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий", - говорится в заявлении Госдепа.

В Анкаре осудили и отвергли односторонние американские санкции, заявил МИД Турции, пообещав ответить на это решение.

Отмечается, что утверждения США о уязвимости систем НАТО в связи с приобретением Турцией С-400 не имеют технической основания.

"Турция предложила создать техническую рабочую группу с участием НАТО, и неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение", - говорится в документе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что введение санкций не стало сюрпризом.

"Это, конечно, очередное проявление такого аррогантного отношения к международному праву, проявление нелегитимных односторонних принудительных мер, которыми США пользуются многие годы, уже десятилетия налево и направо, и, конечно, это не добавляет авторитета США на международной арене в качестве ответственного участника международного разделения труда, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества", - сказал глава МИД по итогам встречи с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.


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URL: https://www.vb.kg/395156
Теги:
оружие, Россия, США, Турция, санкции
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