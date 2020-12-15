КР вошла в первую в СНГ тройку стран по индексу устойчивости русского языка

Результаты нового исследования о положении русского языка в мире были презентованы в Москве, на прошедшей в Международном информационном агентстве "Россия сегодня" пресс-конференции . Согласно озвученным данным, преимущественное положение у русского языка по ряду параметров отмечено в Кыргызстане, в сравнении с другими странами СНГ.

Участие в пресс-конференции приняли представители Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, который и проводил это исследование на тему глобальной конкурентоспособности русского языка и его устойчивости в странах постсоветского пространства: ректор Маргарита Русецкая, проректор по науке Михаил Осадчий, руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Светлана Камышева, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных и лингвистических исследований Мария Лебедева.

В текущем году эксперты этого вуза провели мониторинг применения русского языка и одиннадцати других наиболее конкурентоспособных языков мира, а также изучили положения русского языка в странах постсоветского пространства. Впервые были собраны и систематизированы данные о функционировании этого языка в таких сферах, как государственные коммуникации, СМИ, образование, наука, интернет. Анализировались три параметра: русский язык в государственно-общественной сфере, образовании и научной коммуникации.

Как свидетельствуют результаты исследования, Кыргызстан занял третье место по использованию русского языка в государственно-общественной сфере, четвертое - в образовании и второе - в научной коммуникации. И по итогам комплексной оценки оказался на втором месте в индексе устойчивости русского языка. Первое место у Беларуси, третье - у Казахстана.

При этом исследователи заявили о парадоксальной ситуации в Кыргызстане: в вузах на русском языке здесь учится 70 процентов студентов, тогда как в школах - 30 процентов детей. Также отмечено, что русский, несмотря на статус официального языка, неумолимо теряет свои позиции по причине уменьшения русскоязычной среды, снижения мотивации к его изучению. И единственным сдерживающим фактором в этой негативной динамике остается функционирование системы высшего образования на русском языке.

"Бишкек - это островок русского языка, и совершенно иная ситуация в регионах. Например, в Ошской области родители все хотят учить детей в русской школе, но преподавателей не хватает, за одной партой сидят по три ребенка", - отметила руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Светлана Камышева.

Как подчеркивалось в ходе пресс-конференции, проведенное исследование "позволяет по-новому взглянуть на эффективность усилий по поддержке русского языка за рубежом, которые предпринимаются в последние годы, и стать основой планирования новых подходов, формирования новых программ". Также была представлена методика расчета и результаты исследования, предложены возможности использования методики для аналитического сопровождения государственных программ продвижения русского языка. Заявлено, что исследование будет проводиться ежегодно, а его результаты – публиковаться в открытых источниках.