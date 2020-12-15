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В Кыргызстане у молокопроизводителей появится свое ведомство

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- Виктория Гунгер
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В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики проведена встреча по созданию молочной палаты страны. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, в инициативную группу вошли руководители молокоперерабатывающих предприятий, фермеры и профильные специалисты министерства.

- У молочной палаты будет много преимущественных функций по развитию инфраструктуры, по созданию прозрачного инвестиционного климата и привлечению инвестиций. Каждая отрасль имеет своих профессионалов, специалистов, и может создавать ассоциации и решать значимые вопросы, чтобы развивать отрасль и вести свою политику. Молочная палата станет таким успешным примером", - отметил Глава Минсельхоза Тилек

Токтогазиев.

Уточняется, что в рамках деятельности молочной палаты будут подниматься вопросы по масштабированию производства молока, строительству малых предприятий по переработке молока в сельской местности, предоставлению льготных кредитов, стабилизации цен на молоко, экспорта молока и др. До конца года планируется завершить официальную процедуру по регистрации молочной палаты в соответствующих органах.


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URL: https://www.vb.kg/395164
Теги:
Минсельхоз, мясо-молочная продукция, сельское хозяйство, Кыргызстан
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