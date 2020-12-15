Аида Исмаилова: В любом качестве я буду работать на благо страны

Экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова в интервью редакции VB.KG рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в период первой волны коронавируса, когда она только начала работать в правительстве. Также она поделилась своими планами на будущее.

Когда Вам предложили пост вице-премьер-министра по социальному блоку стало ли это для вас неожиданностью?

- В начале апреля этого года мне предложили пост вице-премьер-министра по социальному блоку. Это было неожиданно, но решение необходимо было принимать безотлагательно, так как весной в стране был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Это был чрезвычайно ответственный и тяжелый период. В Жогорку Кенеше я занималась вопросами социального блока в комитете по социальным вопросам и поэтому это сфера была мне близка.

В чем были сложности и достижения в первое время на новой должности?

- Еще в феврале, будучи депутатом, я лично спрашивала у членов Правительства о работе в части предотвращения распространения Ковид-19 в нашей стране. Всемирная организация здравоохранения объявил пандемию 18 марта, до этого времени заводы производители медицинских изделий, лекарств, реагентов работали в штатном режиме, авиасообщения и авиаперевозки грузов не были ограничены, государственные границы были открыты, то есть были все возможности подготовиться к первой волне. Тем более, вспышка случилась в соседней стране.

Отличие пандемии от эпидемии в том, что весь мир вовлечен в борьбу с неизвестной инфекцией. В случае с Ковид-19 страны во всем мире до сих пор борются с новой агрессивной неуправляемой высококонтагиозной мультисистемной инфекцией. В нашей стране жесткие ограничения, которые были до середины мая, дали возможность начать процедуры закупок по регламентам доноров, то есть Всемирного банка. Процедуры по национальному законодательству гораздо быстрее, но поскольку использовались средства международных доноров, то сроки проведения закупок и начала поставок составляют от 3-4 месяцев для медицинских изделий и лекарственных препаратов и до 9-12 месяцев для оборудования. Соответственно, сразу же после первых сообщений о новой инфекции в сопредельном государстве, необходимо было в срочном порядке начинать все мероприятия, не только ждать на санитарно-карантинных пунктах прибывающих граждан, но готовить договора на поставку медицинских изделий, лекарств, оборудования. Любые мероприятия, будь то увеличение мощностей лабораторий для выявления инфекции, перепрофилирование или строительство быстровозводимых конструкций для увеличения коечного фонда представляют собой обеспечение материальными резервами, что возможно только посредством закупок. Также в этой связи я снова хочу выразить благодарность другим государствам, партнерам, гражданам, всем, кто оказывал нам гуманитарную помощь. Вся гуманитарная помощь фиксировалась и отражалась в режиме реального времени на сайте министерства здравоохранения.

Правительство предоставило условия для срочного ввоза лекарственных средств без регистрации, принимались меры по предотвращению спекуляций, в срочном порядке были развернуты дневные стационары, построены новые больницы и обучены более 23 тысяч медработников. Также разработан регламент для оплаты труда медработников в красных зонах, для выплаты надбавок за работу в красных зонах. Выплаты Правительством осуществлялись вовремя, было выплачено надбавок до октября включительно 1 миллиард 339 млн сом медработникам в количестве 87 594 человек. Я лично неоднократно заходила в красные зоны в Бишкеке и в регионах и непосредственно на местах контролировала организацию оказания помощи и общалась с медработниками. И вообще я постоянно круглосуточно находилась с медработниками на связи.

В нашей стране пик первой волны ковида произошел в июле, в других странах, например, в Италии пик был в мае, в России с апреля по июнь, в Узбекистане июль-август, в Казахстане июль-август, в Украине начался в конце июля и продолжается до сих пор. Наши доктора совместно с международными коллегами постоянно совершенствовали протоколы лечения, но за четверть века реформ в нашей системе здравоохранения мы пришли к разрушенной санитарно-эпидемиологической службе. То есть отсутствие оснащенных лабораторий, элементарного транспорта, необорудованные санитарно-контрольные пункты не позволили остановить распространение инфекции. Система первичной медико-санитарной помощи также оказалась не готова к современным вызовам, то есть реформа 2018 года по оптимизации системы не выдержала проверки. На вторичном и третичном уровне отсутствие подключения к кислороду оказалось фатальным. И вот нам пришлось решать все эти недостатки, в настоящее время в стране действуют 14 государственных вирусологических лабораторий, в апреле месяца их было всего 5. Также были проведены закупки ИФА тестов для 9 государственных ИФА лабораторий, в больницах проведен кислород, мы обеспечили и поддерживали 3 месячный запас медицинских изделий, тестов и лекарств. Таким образом, правительство обеспечило наличие медизделий, лекарств, оборудования, коечного фонда, лабораторного оборудования и тестов, медработники обучены, клинпротоколы отслеживаются на безопасность и эффективность; в настоящее время необходима ответственная координация и своевременное пополнение запасов.

В целом мы интенсивно работали над социальным блоком, который состоит не только из сектора здравоохранения, но и образования, и социальной защиты. Несмотря на эпидемию, мы провели в режиме видеосвязи 1 июня первый национальный детский форум, также провели ОРТ и выпускные экзамены. Многие родители провели больше времени дома с детьми, но, к сожалению, были и факты семейного насилия. В июне мы провели национальный совет по вопросам гендерного развития. Также наболевшие вопросы лиц с ограниченными возможностями здоровья остро встали в период эпидемии, и нам удалось значительно облегчить и ускорить прохождение МСЭК, а также монетизировать льготы.

Кроме этого, считаю, что Правительство отработало вопрос по возвращению наших граждан на родину. В этой связи я лично разговаривала с коллегой из Республики Казахстан для предоставления коридора нашим гражданам.

Вас критикуют за то, что Вы пошли на парламентские выборы

- В конце августа ситуация относительно стабилизировалась. Продолжать свои инициативы в социальном блоке возможно либо в законодательной, либо в исполнительной ветви власти. Законодательных инициатив по обращениям избирателей было не мало, например: Изменения в Кодекс о проступках по ужесточению ответственности за проступки против медицинских работников, учителей и социальных работников учреждений и организаций, не зависимо от формы собственности,

Закон об охране здоровья детей и подростков, инициатива по разработке закона о сейсмической безопасности,

Закон об участии в долевом строительстве, так как нет нормы, регулирующей взаимоотношения участников долевого строительства, стройкомпаний и госорганов,

Закон о радиационной безопасности и другие инициативы, особенно, в социальной сфере и касательно тарифов электроэнергии.

Здесь я перечислила часть из моих инициатив, над которыми необходимо продолжать работать. Несмотря на приостановление моих полномочий вице-премьер-министра, все запланированные мероприятия в социальном блоке Правительства реализовывались согласно календарному плану. Я благодарна коллегам и Республиканскому штабу за проделанную работу, которая, к сожалению, осталась вне информационного поля.

Ваши дальнейшие планы?

- Мой опыт в исполнительной и законодательной ветвях власти позволяют мне рассматривать возможность дальнейшего служения народу. Опыт предполагает достижения и ошибки, которые не должны повторяться. Доказано, что политические потрясения влекут за собой откат в экономике и социальном секторе, которые нуждаются в самом пристальном внимании. Согласна с мыслью о том, что постковидный мир уже не будет таким, как до пандемии. Например, в некоторых странах вносятся дополнения в трудовое законодательство в части удаленной работы, школьное и вузовское обучение на интернет платформах, предупреждение безработицы, то есть предоставление государством социально уязвимым гражданам и молодежи возможность обучаться на востребованные специальности. Особое место занимает доступ к медицинской помощи и медицинским услугам, пропаганда здорового питания и образа жизни. Будет ли мое место в парламенте, или в исполнительной власти, либо в общественно-политической жизни страны не важно. Я всегда буду работать на благо страны и народа.

Как часто Вы встречаетесь со своими избирателями?

- В рамках своей общественной работы я постоянно встречаюсь с нашими гражданами, получаю вопросы, обращения. Любой депутат представляет интересы всех граждан нашей страны. Исполнительная власть также взаимодействует в интересах граждан. В настоящее время я периодически провожу встречи с ЛОВЗ и с гражданами, которым необходима помощь в сфере здравоохранения и социальной защиты.

Ваше мнение по новой Конституции, которая сейчас общество бурно обсуждает?

Основой любой конституции являются права человека! Опыт независимого Кыргызстана позволяет определить стороны общественно-политической жизни, которым следует уделить особое внимание. Я имею в виду суверенитет, правосудие, защита прав человека. В любом случае пусть народ сам решит, нужна ли ему новая Конституция.