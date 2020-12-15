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Сторонники Жапарова и Атамбаева сошлись в дебатах

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- Бакыт Басарбек
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Гражданский активист Адилет Али Мыктыбек организовал интересное в своем роде мероприятие - предвыборные дебаты, но не с участием кандидатов в президенты, а их сторонников. Видео об этом он опубликовал на своей странице в соцсети.

В последний раз в дебатах приняли участие сторонник Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев и сторонник Алмазбека Атамбаева Фархад Баабиев.

Бакай Кашкарбаев начал свое выступление с критики кадровой политики сторонников Садыра Жапарова. В частности, его возмутило, что член партии "Мекенчил" Торохан Жунусбеков получил должность в Мегакоме, а член партии "Чон Казат" в мэрии Бишкека. После он раскритиковал действия Алмазбека Атамбаева в период его президентства.

Его оппонент Фархад Баабиев не остался в долгу и в ответ выступил с критикой в адрес Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/395169
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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