Сторонники Жапарова и Атамбаева сошлись в дебатах

Гражданский активист Адилет Али Мыктыбек организовал интересное в своем роде мероприятие - предвыборные дебаты, но не с участием кандидатов в президенты, а их сторонников. Видео об этом он опубликовал на своей странице в соцсети.

В последний раз в дебатах приняли участие сторонник Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев и сторонник Алмазбека Атамбаева Фархад Баабиев.

Бакай Кашкарбаев начал свое выступление с критики кадровой политики сторонников Садыра Жапарова. В частности, его возмутило, что член партии "Мекенчил" Торохан Жунусбеков получил должность в Мегакоме, а член партии "Чон Казат" в мэрии Бишкека. После он раскритиковал действия Алмазбека Атамбаева в период его президентства.

Его оппонент Фархад Баабиев не остался в долгу и в ответ выступил с критикой в адрес Садыра Жапарова.