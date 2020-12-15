Эпидемия не пройдет!

Ученые Дальнего Востока совершили прорыв в борьбе против вирусов.

Группе биологов во главе с доктором наук Н. Н. Ковалевым потребовалось 30 лет, чтобы выделить из дальневосточных кальмаров особые вещества, которые могут перевернуть все представления о борьбе с вирусами и бактериями. Вот как комментирует открытие сам Николай Николаевич:

- Малоизвестный факт: у кальмаров вообще нет иммунной системы, нет лимфоцитов, нет лимфатических узлов, тем не менее эти морские животные успешно противостоят вирусам и бактериям. Мы обнаружили, что их защищают особые вещества – пептиды.

Уникальность этих пептидов в том, что они защищают от всего. Обычно же нам нужны разные средства: против вирусов – противовирусные, против бактерий и инфекций – антибиотики, против грибка – антигрибковые, для укрепления иммунитета – иммуномодуляторы.

Пептиды, выделенные из тканей кальмаров, проявляют свойства, которые характерны для каждого класса препаратов. Испытания показали, что прием этих пептидов оказывает фантастическое действие на иммунитет.

– Мы говорим не только о профилактике простуды или вирусных инфекций, мы говорим об усилении работы всей иммунной системы, о новом уровне здоровья для каждого человека.

Например, после курса приема пептидов многие люди с удивлением замечают, что у них нормализовались пищеварение, стул, улучшились аппетит и работа кишечника. Пациенты с болезнями легких начинают чувствовать себя лучше, так же, как и пациенты с кожными заболеваниями, после операций и приема сильнодействующих лекарств. В этом и заключается удивительное качество пептидов – универсальность, они полезны там, где есть проблема. И это логично, ведь иммунитет имеет значение при любой проблеме, в любой ситуации.

Впервые в Кыргызской Республике

Пептиды из кальмаров уже можно приобрести в аптеках КР. Они зарегистрированы и прошли государственную проверку. Средство называется "ИММУНОСТИМУЛ". Сертификаты прилагаются.

"ИММУНОСТИМУЛ" в аптеках Кыргызстана. Тел.: 0312 68 91 42, 0555 68 91 41.Сайт: neman.kg

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ООО "ФармОушен Трейд". ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, д. 60. Тел.: 8 (42363) 6-70-60.

Имеются противопоказания. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.