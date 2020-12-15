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Фонд ОМС начал выплачивать компенсации медицинским работникам за ноябрь

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- Екатерина Улитина
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Фонд Обязательного медицинского страхования (ФОМС), согласно распоряжению правительства Кыргызской Республики, начал выплачивать компенсации за ноябрь месяц медицинским работникам республики работающим в очагах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Фонда ОМС.

В ноябре 2020 года в очагах по борьбе с Covid задействовано 11 911 медицинских работников, что на 4 189 больше, чем в предыдущем месяце (7 722). Сумма компенсационных выплат составила 222 млн 763 тысяч 400 сомов, соответственно она выросла на 77 млн 150 тысяч сомов (окт.145 млн 613 тысяч 400 сомов).

Фонд ОМС производит выплаты компенсаций, на основании предоставленных организациями здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика счетов к оплате.


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URL: https://www.vb.kg/395177
Теги:
зарплата, Кыргызстан, медики, ФОМС
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