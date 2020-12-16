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Двоюродный племянник Путина создал партию "Россия без коррупции"

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- ВБ
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Предприниматель, бывший сотрудник ФСБ, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение было принято на проходящем в Москве съезде, передает РИА Новости.

Ранее близкий к партии источник сообщил РИА Новости, что Роман Путин создает новую партию "Россия без коррупции".

До этого Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации политической партии "Народ против коррупции", которую Путин возглавил в июле. Источник также сообщал, что партия планирует пойти на выборы в Госдуму и на все выборы или довыборы, которые будут в 2021 году.


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URL: https://www.vb.kg/395190
Теги:
Владимир Путин, партии, Россия
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