Двоюродный племянник Путина создал партию "Россия без коррупции"

Предприниматель, бывший сотрудник ФСБ, двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал политическую партию "Россия без коррупции", решение было принято на проходящем в Москве съезде, передает РИА Новости.

Ранее близкий к партии источник сообщил РИА Новости, что Роман Путин создает новую партию "Россия без коррупции".

До этого Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации политической партии "Народ против коррупции", которую Путин возглавил в июле. Источник также сообщал, что партия планирует пойти на выборы в Госдуму и на все выборы или довыборы, которые будут в 2021 году.