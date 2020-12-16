Поедут ли наши рыцари в Токио?

Пятиборец Родион Хрипченко имеет реальные шансы завоевать путевку на Олимпиаду в Токио. Об этом корреспонденту VB.KG сказал главный тренер сборной Кыргызстана по современному пятиборью Виктор Мальцев.

Мы только что завершили сборы на Иссык-Куле,- отметил наставник нашей дружины, - Родион показал на них лучшие результаты во всех наших дисциплинах. Кроме того, в прошлом году Хрипченко уверенно выступал на международных состязаниях и набирал необходимые баллы для получения олимпийской путевки.

В нынешнем году наши пятиборцы примут участие в трех этапах Кубка мира и чемпионате мира, который пройдет в Беларуси. Руководство сборной уверено, что Родион Хрипченко выполнит необходимый олимпийский норматив.Однако, для осуществления этой задачи пятиборцев нужно финансировать в полном объеме. Новые руководители Государственного агентства по молодежной политике,физической культуре и спорту утверждают, что денег для рыцарей пяти качеств нет. Пятиборцы недоумевают: в уходящем году соревнований и учебно-тренировочных сборов почти не было, Значит деньги по идее должны были остаться, но их, оказывается, уже нет. Куда они подевались?