В Бишкеке у 51-летней кыргызстанки изъята крупная сумма поддельных долларов

Пресечен канал сбыта поддельной иностранный валюты. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

14 декабря ГКНБ КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст. 225 ч.2 ("Подделка денег и ценных бумаг в особо крупном размере") УК КР, и оперативных мероприятий по обеспечению экономической безопасности страны в г. Бишкек задержана гражданка Кыргызстана К.У. 1969 г.р.

У нее обнаружена и изъята крупная сумма поддельных долларов США.

Установлено, что изъятые иностранные банкноты имеют высокое качество подделки и были изготовлены в одной из стран Ближнего Востока с целью распространения.

Задержанная водворена в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время ведется следствие.