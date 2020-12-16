Назарбаев о том как вывез Бакиева: Могло быть большое кровопролитие

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал как помогал бежать двум президентам Кыргызстана Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву после переворотов в 2005 и 2010 годах. Интервью вышло на телеканале "Хабар".

- Я должен сказать про Киргизию. Я помог вывезти Акаева в Тараз вертолетом. Была сложная обстановка. Они могли обстрелять, но чтобы не было конфронтации я его вывез, - рассказал Нурсултан Назарбаев.

Через несколько лет вновь повторилась такая же ситуация. На этот раз нужно было вывезти Курманбека Бакиева. По словам Назарбаева он засел, собрал и вооружил своих сторонников и готов был идти в сторону Бишкека.

- Я говорю: "Курманбек , ты что делаешь? Кровь прольешь. Зачем? Снова хочешь стать президентом? И как ты будешь работать после этого?". Тогда был временный президент Отунбаева. Я с ней созваниваюсь говорю: "что делать?", "что-нибудь сделайте, успокойте Курманбека". Я ему сказал, что я его вывезу из Оша и потом пусть спокойно ведет переговоры. Он не соглашался. Еле-еле его уговорил. В это время в Вашингтоне было совещание и мы там находились. Тогда президентом России был Медведев, в Америке - Обама. Даже есть фотография, с этого мероприятия. Идет большое совещание, а мы стоим втроем и шепчемся. Это как раз о Кыргызстане было. Мы обсуждали, что начинается гражданская война. Бакиев собирается вооруженными отрядами двигаться на Бишкек, - продолжил Назарбаев.

Он рассказал, что вывезти Бакиева из Оша было решено на самолете Нурсултана Назарбаева под прикрытием российских истребителей. Операцией руководил министр обороны Казахстана.

Была информация, что взлетная полоса в аэропорту Оша засыпана щебнем - ни сесть, ни вылететь невозможно. Но, я все равно дал команду вылетать, сказал, что если щебень есть, улетай. Никакого щебня не оказалось и самолет буквально практически на ходу забрал их с семьей и вывез в Казахстан. Если бы мы этого не сделали, то было бы большое кровопролитие. Они забывают это. - заключил Нурсултан Назарбаев.

Отметим, в настоящее время первый президент Кыргызстана Аскар Акаев живет в Москве и занимается академической деятельностью. Курманбек Бакиев находится в Беларуси. По имеющимся сведениям он занимается Бизнесом.

Нурсултан Назарбаев рассказывает о Кыргызстане на 37-ой минуте интервью.