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В Германии вводится самый жесткий локдаун с начала пандемии

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- Виктория Гунгер
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Жесткие ограничения на фоне распространения коронавируса вводятся на территории Германии. И продлятся они на протяжении всех новогодних каникул, сообщает DW.

Как отмечается, с сегодняшнего дня в Германии, за исключением общественных мест первой необходимости, закроется все.

- Будет запрещена уличная торговля алкогольными напитками, а также продажа пиротехнических изделий. Все ученики школ отправлены на каникулы, либо переходят на дистанционное обучение. Встречи допускаются группами не более пяти человек.

Принятые меры связаны с высоким уровнем распространения коронавируса на территории государства. Решение огласила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель. Контроль за соблюдением необходимых мер защиты будут осуществлять правоохранительные органы. Штрафы, введенные за нарушение ограничений, установленные еще в начале года, на этот период останутся без изменений, - информирует немецкое издание.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи от государства. Максимальная сумма помощи увеличивается с 200 до 500 тысяч евро, но лишь для тех компаний, которым напрямую или косвенно угрожает банкротство. Предусмотрена и компенсация из-за потери товаров в цене.

Уточняется, что общее число заразившихся в Германии в настоящее время составляет 1 351 510 человек.


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URL: https://www.vb.kg/395200
Теги:
Германия, Европа, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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