Юристы о залоге: В Законе нет понятия признания выборов недействительными

Что будет с залогами партий, из-за которых выборы признали недействительными. Таким вопросом в беседе с VB.KG задалась инициативная группа юристов "В рамках закона".

Как они напомнили, что с 4 декабря на общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в Конституционный Закон КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша КР".

- Есть перечень случаев, когда избирательный залог подлежит возврату, но поступило предложение дополнить список ещё одним пунктом: "в случае признания выборов недействительными". Что это значит? В случае признания выборов недействительными, избирательный залог будет возвращаться кандидатам в президенты и политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты ЖК КР. Вот только в Законе нет понятия признания выборов недействительными, - говорят юристы.

По их словам, согласно закону есть 2 пути:

ЦИК может признать выборы несостоявшимися по определенным причинам; ТИК может признать итоги голосования на избирательном участке недействительными по определенным причинам.

- Инициатор новых поправок депутат Улугбек Ормонов из фракции "Бир бол". Казалось бы, он является заинтересованным лицом в возврате залога, но он прописал, что Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Соответственно сила закона будет действовать только на будущие правоотношения. Относительно закона КР "О Нормативно правовых актах", то он предусматривает, что "действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие. Исключением является случай, когда обратная сила предусмотрена им самим или актом о введении в действие НПА", - поясняет "В рамках закона".

Напомним, что Постановлением ЦИК от 06.10.2020 года итоги голосования были признаны недействительными. В связи с этим партия "Реформа" потребовала от ЦИК вернуть избирательный залог в 5 миллионов сомов. Однако, 28 ноября партия получила официальный отказ в возврате денег.

- То есть, имея большое желание получить свои выгоды, можно легко их потерять. Достаточно неправильно сформулировать и оформить поправку, - добавили юристы.