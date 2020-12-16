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Изнасилование девочки в Тонском районе: Дело на контроле Омбудсмена КР

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- Оксана Гут
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Омбудсмен КР поручил Уполномоченному по Иссык-Кульской области тщательно мониторить судебные заседания по уголовному делу об изнасилованию 14-летней девочки, сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Родители девочки сообщили, что они не согласны с приговором Тонского районного суда, и уже обратились с апелляционной жалобой в Иссык-Кульский областной суд.

"Уполномоченный Омбудсмена по Иссык-Кульской области будет держать на контроле данное уголовное дело и мониторить судебные заседания в Иссык-Кульском областном суде. Девочка в настоящее время находится в реабилитационном центре Ысык-Атинского района. Следует отметить, что это дело находится на контроле аппарата Омбудсмена КР", - отмечают в ведомстве.

Из ответа поступившего Уполномоченному Омбудсмена в Иссык-Кульской области за подписью начальника ОВД Тонского района следует, что данный факт был зарегистрирован 30 ноября 2019 года в ЕРПП по статье 164 УК КР (Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего возраста). По этой статье и велось досудебное производство.

В аппарате Омбудсмена КР не согласны с тем, что это преступление было зарегистрировано по ст. 164 УК КР.

"Его следовало бы изначально зарегистрировать в ЕРПП по статье 161 УК КР "Изнасилование". В таком случае, К.У. 1979 г.р., совершивший данное преступление, получил бы более строгое наказание", - считают в ведомстве.

Напомним, Тонский районный суд за изнасилование несовершеннолетней девочки приговорил одного из трех обвиняемых к 7,5 годам лишения свободы. Двое других вовсе были оправданы. Такое решения принял судья Сабыр Соодонбеков.


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URL: https://www.vb.kg/395211
Теги:
закон, изнасилование, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, права человека, суд, Тонский район, Кыргызстан
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