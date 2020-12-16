Из телохранителей в министры. Удивительный феномен Джаныбека Бакчиева

В рамках объявленной ранее Садыром Жапаровым экономической амнистии редакция VB.KG продолжает напоминать о нашумевших в прошлом скандалах с участием госорганов и чиновников. На этот раз речь пойдет о депутате Джаныбеке Бакчиеве, чей карьерный рост вызывает по меньшей мере удивление.

Начнем с того, что Бакчиев очень закрытый и скрытный человек. Редко дает интервью журналистам и то все вопросы заранее с ним нужно согласовывать. Также нет никакой информации по поводу его семьи или родственников.

Еще один телохранитель

Кыргызстан уникальная страна во многих отношениях и особенно это касается карьерного роста многих политиков. Наверное, только в нашей стране мальчишки могут мечтать стать телохранителями первых лиц страны, так как появляется реальный шанс "подняться" И речь не только об охранниках Атамбаева, ставшие министрами в его команде, этим может похвастаться и Бакчиев, который когда-то начинал телохранителем Феликса Кулова.

При этом надо отдать должное Джаныбеку Бакчиеву в отличие от атамбаевских телохранителей ему таки удавалось оставаться на плаву и при новой власти. Возможно, этому научили годы, проведенные в заключении. Впрочем, обо всем по порядку.

В 1994 году Бакчиев становится помощником губернатора Чуйской области Феликса Кулова, а в 1997 году, когда его шефа поставили главой МНБ (ГКНБ), он был назначен главой спецподразделения "Калкан" при этом же ведомстве. По этому поводу генеральный директор компании "Интел Линкс" - предприятия-изготовителя национальных паспортов Таалайбек Джумадылов заявлял СМИ, что Бакчиев занял эту должность незаконно, так как, по его словам, он якобы подделал диплом для получения звания, не окончив при этом вуз.

Это, кстати, тоже вменялось Бакчиеву когда он был осужден по нашумевшему делу спецподразделения "Калкан" вместе с экс-главой МНБ Феликсом Куловым.

Вот что по этому делу в целом писала российская "Независимая газета": "Предварительным и судебным следствием установлено, что в бытность Кулова министром, в МНБ получили от некоего спонсора 22,8 тыс. долл. Деньги были переправлены в московскую фирму, специализирующуюся на продаже прослушивающей и другой специальной техники. Сделка была совершена по указанию тогдашнего министра, а аппаратура передана образованному также по его указанию антитеррористическому центру "Калкан". Необходимого оприходования спецтехники в МНБ сделано не было.

Сам "Калкан" был весьма странной структурой, как и странно таинственным оказался его непосредственный руководитель Ж.Бакчиев (до этого он был помощником губернатора Кулова в Чуйской облгосадминистрации). Воинские звания в МНБ присваивались Бакчиеву на удивление быстро и даже без соблюдения некоторых необходимых процедур. Причем "Калкан" продолжал свою деятельность по подслушиванию и тогда, когда Кулов ушел из МНБ в мэры Бишкека".

Военный суд Бишкекского гарнизона признал Бакчиева виновным в "нарушении неприкосновенности частной жизни человека", "злоупотреблении служебным положением", "превышении должностных полномочий", "служебном подлоге" и в "подделке, изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. В 2002 году постановлением Октябрьского районного суда Бишкека судимость с него была досрочно снята.

В 2005 году после мартовской революции Бакчиев снова на коне. В этот период его шеф Феликс Кулов выходит на свободу как жертва режима Акаева и занимает пост премьер-министра. Бывший телохранитель становится его помощником.

В последующем, а именно в 2009 году Бакчиев с благословения Бакиевых становится руководителем ГРС, в которой объединились, не больше, не меньше, самые прибыльные сферы по выдаче документов: по паспортам, водительским удостоверениям и номерным знакам. С этого момента это ведомство начинают сопровождать различного рода коррупционные скандалы. Так, к примеру, в СМИ сообщалось про схему по реализации государственных номерных знаков с особой комбинацией цифр, так называемых "блатных номеров". В том числе незаконной выдачи и изготовлений паспортов, ускорения выдачи паспортов, визового режима, вида на жительство, автомобильных номеров, водительских прав и так далее. Имел ли к этим делам отношение сам руководитель ведомства большой вопрос?

Также не обошлось без скандалов с тендерами. К примеру, в 2012 году было возбуждено уголовное дело по факту незаконного заключения договора ГРС с ОсОО "Atlas Cript" на поставку 9-ти наименований бланочной продукции по завышенной цене. Тогда в тендере участвовали две компании, но выиграла именно фирма "Atlas Cript", хотя она предложила более завышенные цены, чем у конкурента.

Однако 16 апреля 2014 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Предавший однажды, предаст всегда?

В фильме "Телохранитель" главный герой живет исключительно по самурайским принципам и очень переживает, что в прошлом не смог защитить президента, которого охранял. Судя по всему, бывший телохранитель Бакчиев напрочь лишен подобной психологии. Иначе как объяснить его поступок по отношению к своему "благодетелю" Феликсу Кулову, благодаря которому, кстати, он сумел из небытия прыгнуть на должность главы целого подразделения в ГКНБ.

После революции 2010 года, напомним, Феликс Кулов становится премьер-министром и делает своего верного оруженосца советником. Вскоре Кулов вступает в конфликт с Бакиевыми и теряет свою должность. Но на этот раз Бакчиев не последовал за своим шефом в отставку, а предпочел остаться в дружеских отношениях с Бакиевыми. Как результат он получает должность главы ГРС.

При прошлой власти Бакчиев пытался также зарекомендовать себя с лучшей стороны. Для этого он даже вошел в состав Госкомиссии по изучению ситуации в селе Кой-Таш 7-8 августа, которая, естественно в угоду первому, осудила действия Атамбаева и его сторонников.

Также он стал членом депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити. Это комиссия, напомним, пришла к выводу, что Матраимовы не причастны к выводу 700 млн долларов и убийству Саймаити.

Последним же аккордом Бакчиева стало участие в парламентских выборах от партии "Биримдик", за которой, по данным СМИ, негласно стоял брат президента Асылбек Жээнбеков. Напомним, именно по причине того, что партия Жээнбекова и партия Матраимова взяли в парламенте почти все места и начались октябрьские события.

С другой стороны, с учетом прагматичности Бакчиева и менталитета нашего народа не исключено, что он попытается и при нынешней власти хорошо устроиться. По крайней мере, вполне может подключить для этого своих родственников, так как депутат является выходцем из Иссык-Куля, да еще и из известного теперь уже всем рода "Бугу".

Опять диплом?

В прошлом году аккурат в декабре Джаныбека Бакчиева вызывали на допрос в ГКНБ. СМИ тогда писали, что ведомство начало проверку его деятельности на посту главы Государственной регистрационной службы. Однако есть инсайдерская информация, что тот вызов был связан все с тем же злосчастным дипломом о высшем образовании, о котором говорилось выше.

Интересный факт

На сайте Жогорку Кенеша депутат значится Жаныбеком Бакчиевым, хотя на других ресурсах он числится как Джаныбек Бакчиев. Когда забиваешь в гугле информацию именно про Жаныбека Бакчиева, то выходит только официальная подчищенная биография депутата. В случае же с Джаныбеком Бакчиевым все намного интереснее: тут тебе и дружба с Максимом Бакиевым, и разного рода скандалы, и подделка документов и так далее в таком же духе.

В следующем материале редакция VB.KG расскажет про имущество депутата, который согласно своим декларациям живет исключительно на зарплату и к тому же является бездомным.