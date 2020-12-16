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ВОЗ зафиксировал новый рекорд случаев заражения коронавирусом за неделю

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- Виктория Гунгер
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Количество выявленных во всем мире случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 миллиона, что вновь стало рекордным показателем, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, за неделю с 7 по 13 декабря в мире выявили 4 329 927 новых случаев заражения, скончались еще 75 038 пациентов с COVID-19.

Больше всего новых случаев, как и в прошлые недели, выявили в Северной и Южной Америке, в общей сложности за семь дней там зарегистрировали свыше 2 миллионов новых заражений.


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URL: https://www.vb.kg/395226
Теги:
ВОЗ, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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