ВОЗ зафиксировал новый рекорд случаев заражения коронавирусом за неделю

Количество выявленных во всем мире случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на 4,3 миллиона, что вновь стало рекордным показателем, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, за неделю с 7 по 13 декабря в мире выявили 4 329 927 новых случаев заражения, скончались еще 75 038 пациентов с COVID-19.

Больше всего новых случаев, как и в прошлые недели, выявили в Северной и Южной Америке, в общей сложности за семь дней там зарегистрировали свыше 2 миллионов новых заражений.