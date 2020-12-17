В Чон-Арыке открылась большая выставка к 100-летию Ахматбека Суюмбаева

В историческом музея муниципального территориального управления "Чон–Арык" Ленинского района Бишкека открылась большая выставка к 100-летию со дня рождения председателя Совета Министров Киргизской ССР 1968-1978 годов Ахматбека Суюмбаева. Об этом VB.KG сообщила директор музея, заслуженный деятель культуры и отличник образования, почетный ветеран республики и Бишкека Калбубу Менсеитова.

Фотографии и копии ценных архивных документов рассказывают об активном участии Суюмбаева в Великой Отечественной войне, в том числе в штурме Берлина. Найдены и экспонируются документы о работе Суюмбаева под руководством Исхака Раззакова – министром финансов и председателем Ошского облисполкома. Несколько фотографий запечатлели Суюмбаева с главой Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным, в том числе на борту правительственного авиалайнера.

Значительная часть материалов выставки представлена широкой общественности впервые.

экскурс-бюро

Исторический музей МТУ "Чон-Арык" расположен на главной чон-арыкской магистрали, по адресу улица Семетей, дом 31/2.

Здание музея – мемориально-историческое, как установлено Калбубу Менсетовой, здесь располагалась дирекция экспериментальной фермы Кыргызского НИИ животноводства, где начинал свою трудовую биографию в качестве зоотехника Чингиз Айтматов. Здесь же Айтматов по вечерам занимался и своими первыми литературными произведениями.

Авторитетный бишкекский краевед, автор многих книг и статей по истории Джуля–Пишпека–Фрунзе–Бишкека Владимир Петров считает большим достижением Чон–Арыкского музея то, что он сохранил память об интересных людях этого поселка на южной окраине столичного мегаполиса, о дружбе и взаимопомощи здешних кыргызов и русских.