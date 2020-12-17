Финпол выявил компанию, уклоняющуюся от налогов. Ущерб - 45 млн сомов

Финансовой полицией по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Сузакскому, Тогуз-Тороузскому районам и городу Жалал-Абад Жалал-Абадской области начато досудебное производство по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в бюджет государства на сумму 45 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий направленных на выявление фактов нанесения ущерба государственному бюджету, установлено, что ОсОО "Ш" приобретало и реализовало товары на крупную сумму, при этом полноценно не представляло отчеты по налогам, в результате чего нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупном размере.

В настоящее время проводится соответствующая работа по возмещению денежных средств в бюджет государства, и по установлению причастных со стороны должностных лиц оказывающих покровительство указанному ОсОО.