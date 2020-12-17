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Бизнес-сообщество КР хочет обсудить инвестклимат с кандидатами в президенты

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- Виктория Гунгер
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Бизнес-сообщество Кыргызстана призывает кандидатов в президенты КР взять обязательства по развитию экономики и защите бизнеса, обсудить пути развития экономики и бизнеса и подписать совместную декларацию. Об этом сообщили в Международном деловом совете.

Как отмечается, декларация обозначит основные ожидания бизнеса от кандидатов в президенты КР.

Кандидаты, в свою очередь, подтвердят свою приверженность в следовании наиболее важным посылам бизнеса по развитию рыночной экономики и защите инвестиций, подчеркнули в МДС.

Основные пункты предполагаемой декларации будут включать:

  1. Защиту инвестиций, частной собственности, а также других прав и свобод, гарантированных действующей Конституцией КР,
  2. соблюдение принципов рыночной экономики, в том числе снижение государственного регулирования, обеспечение минимального участия государства в экономической деятельности, развитие частного сектора и трансграничной торговли.
  3. Привлечение инвестиций и повышение доверия инвесторов, содействие в создании благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.
  4. Проведение эффективной внешней политики, создание и поддержание
  5. привлекательного имиджа Кыргызстана на международной арене;
  6. Проведение полномасштабной судебной реформы, включающей в себя обеспечение максимальной независимости судей от института президента КР и других ветвей власти;
  7. исключение вмешательства и незаконных действий органов безопасности, правоохранительных и надзорных органов в отношении субъектов предпринимательства;
  8. обеспечение устойчивости, развития финансовой системы и денежно-кредитной политики на основе опыта развитых стран мира;
  9. Привлечение профессиональных и добросовестных кадров на руководящие должности в государственных органах и дипломатических представительствах Кыргызстана за рубежом.

- Содействие в проведении структурных реформ, направленных на вхождение Кыргызстана к 2023 году в число первых 40 стран мира в международных рейтингах по:индексу экономической свободы, индексу глобальной конкурентоспособности, уровню восприятия коррупции в обществе, эффективности государственного управления и другим международным авторитетным показателям, - подчеркнули в МДС.

На встрече с бизнес-сообществом каждый из участвующих кандидатов в президенты КР получит возможность кратко презентовать свою экономическую программу бизнес-сообществу страны и выслушать пожелания глав бизнес-ассоциаций.

Мероприятие по обсуждению путей развития экономики и подписанию совместной декларации запланировано на 24 декабря 2020 года в 10:00 в Бишкеке.

- Кандидаты, находящиеся в регионах, смогут подключиться к дискуссии онлайн. В случае заинтересованности просим кандидатов на должность президента КР подтвердить участие по следующим контактным данным ответственных лиц от бизнес-сообщества: Международный деловой совет: +996 554 22 88 50, pr@ ibc.kg (Жанабиль Давлетбаев); Секретариат Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР: +996 770 91 00 16, office@investment.kg (Каныкей Бримкулова).


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URL: https://www.vb.kg/395246
Теги:
бизнес, выборы, инвестиции, Кыргызстан, экономика, МДС
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