В Кыргызстане может появиться российская вакцина против коронавируса

Кыргызстан и Россия продолжат взаимодействовать в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом, а также о дальнейшем обеспечении эпидемиологической безопасности в республике шла речь в ходе состоявшейся в Москве встречи министров здравоохранения КР и РФ Алымкадыра Бейшеналиева и Михаила Мурашко.

Глава кыргызского Минздрава выразил благодарность российской стороне за гуманитарную помощь Кыргызстану в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной инфекции. И отметил особую роль группы российских медиков в преодолении пика заболеваемости коронавирусом в стране в июле текущего года.

Так, минувшим летом специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева Минздрава РФ во главе с руководителем центра, академиком РАН Еленой Голуховой работали в Кыргызской Республике для оценки ситуации и оказания консультативно-методической помощи, связанной с перепрофилированием коечного фонда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Также 42 медицинских специалиста из Республики Башкортостан во главе с замминистра здравоохранения РБ Евгением Кустовым были направлены в КР для предоставления консультативно-методической и практической помощи в лечении пациентов с опасной инфекцией.

Собеседники констатировали: несмотря на предпринимаемые усилия, в настоящее время отмечается увеличение новых случаев заражения COVID-19. Михаил Мурашко подчеркнул, что, учитывая дружеские взаимоотношения между обеими странами , Россия уделяет особое внимание оказанию дальнейшей помощи Кыргызстану в борьбе с коронавирусом. В этой связи была обсуждена возможность применения российской вакцины "Спутник "V" и лекарственных препаратов на территории КР, сообщили в Минздраве РФ.