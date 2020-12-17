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Асланайым нужна помощь! Спортсменке предстоит дорогостоящая операция

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- Екатерина Улитина
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Спортсменке, каскадеру и артистке Асланайым Ашировой срочно требуется дорогостоящая операция и реабилитация. Сроки поджимают, а нужную сумму девушка самостоятельно собрать не в силах.

Ранее редакция VB.KG подробно писала об истории Асланайым. В марте 2019 года во время репетиции номера для выступления на Играх кочевников в Эр-Рияде девушка получила тяжелейшую травму ноги. Только в больнице выяснилось, что организаторы не обеспечили спортсменов и артистов страховыми полисами, фактически оставив их без возможности получить медицинскую помощь. Асланайым два дня мучалась от страшных болей в больничной палате. Так как организаторы не спешили решать вопрос с оплатой ее лечения, врачи поставили ультиматум: либо ампутация ноги, либо девушка умрет. Тогда на помощь пришли кыргызстанские дипломаты, они буквально уговорили власти Саудовской Аравии оплатить операцию спортсменки.

С тех пор Асланайым проходит реабилитацию, но полностью так и не восстановилась. Все расходы она оплачивает самостоятельно, так как Конфедерация этноигр, которая была организатором мероприятия и работодателем Асланайым, отказалась выплачивать компенсацию, заявив, что девушка сама виновата в полученной травме.

-В Саудовской Аравии мне провели очень сложную, можно сказать, ювелирную операцию. Сейчас у меня в ноге железки, которые все эти месяцы скрепляли кости. Максимальный срок их использования - 18 месяцев, после этого металлические конструкции начинают срастаться с костями. То есть извлечь их нужно было несколько месяцев назад. Но к нужному времени я не успела собрать необходимую сумму. Это примерно $40-45 тысяч, - рассказала Асланайым.

Важно сказать, что до сих пор продолжаются разбирательства с Конфедерацией этноигр. После того, как спортсменка рассказала в СМИ, что не получила от них компенсацию за травму, Конфедерация обратилась в суд о защите своей чести и достоинства.

- Вместо того, чтобы помочь, они хотели через суд вынудить меня извиниться за свои слова. В итоге суд я выиграла и обратилась со встречным иском. На самом деле, я долго хотела решить все мирно, но у меня не осталось выбора. Теперь надеюсь, что суд поможет мне добиться справедливости, - заключила Асланайым.

Те, кто хочет помочь Асланайым Ашировой могут перечислить деньги на номер ЭЛСОМ 996 (776) 270 388


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URL: https://www.vb.kg/395249
Теги:
благотворительность, спорт, травмы, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, медицина, Помощь
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