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Полиция обнаружила лодку, которую вынесло на берег с 649 кг кокаина

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- Виктория Гунгер
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Полиция Маршалловых островов обнаружила самый крупный в истории страны улов кокаина в заброшенной лодке, которую выбросило на пляже атолла Айлук после дрейфа в открытом море, пишет телеканал France24.

Генеральный прокурор Ричард Хиксон сказал, что в 5,5-метровом судне из стекловолокна обнаружено 649 килограммам кокаина, спрятанного в отсеке под палубой.

- Судно, скорее всего, оказалось в Тихом океане из Центральной или Южной Америки. Это могло продолжаться год или два, - сказал Хиксон.

Полиция сообщила, что наркотики, которые находились в килограммовых упаковках, помеченны буквами "KW", были сожжены во вторник, за исключением двух упаковок, которые будут переданы Агентству по борьбе с наркотиками США для анализа.

Как отмечается, за последние два десятилетия вдоль береговой линии Маршалловых островов было обнаружено множество других тайников с наркотиками, в том числе еще один в Айлуке, но последний улов был, безусловно, самым крупным.

У сотрудников правоохранительных органов есть различные теории о происхождении таких наркотиков, в том числе, что от них отказались, когда контрабандистам угрожала опасность быть пойманными или потерянными во время шторма.


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URL: https://www.vb.kg/395250
Теги:
наркотики, Кыргызстан, уничтожение наркотиков, наркотрафик
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