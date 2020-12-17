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Пресечен канал незаконного ввоза лекарственных средств в Кыргызстан

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- Оксана Гут
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Пресечен канал незаконного ввоза лекарственных средств, сообщает пресс-служба ГКНБ.

16 декабря ГКНБ совместно с ГПС КР на КПП "Чон Капка-Автодорожный" в Таласской области пресечен канал незаконного ввоза лекарственных средств на территорию Кыргызской Республики.

Установлено, что задержанный груз из 100 коробок с 176 наименованиями лекарственных препаратов не имеет соответствующих

разрешительных документов.

По предварительным оценкам стоимость груза составляет более 4 млн сомов.

В настоящее время материалы переданы в ГСБЭП по компетенции для выяснения всех обстоятельств.


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URL: https://www.vb.kg/395252
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, контрабанда, лекарства, Кыргызстан
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