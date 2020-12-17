Пресечен канал незаконного ввоза лекарственных средств в Кыргызстан

Пресечен канал незаконного ввоза лекарственных средств, сообщает пресс-служба ГКНБ.
16 декабря ГКНБ совместно с ГПС КР на КПП "Чон Капка-Автодорожный" в Таласской области пресечен канал незаконного ввоза лекарственных средств на территорию Кыргызской Республики.
Установлено, что задержанный груз из 100 коробок с 176 наименованиями лекарственных препаратов не имеет соответствующих
разрешительных документов.
По предварительным оценкам стоимость груза составляет более 4 млн сомов.
В настоящее время материалы переданы в ГСБЭП по компетенции для выяснения всех обстоятельств.