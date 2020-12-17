В Бишкеке откроются специализированные ДОО и вспомогательные школы. Об этом сегодня, 17 декабря, на брифинге сообщила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева.

"Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии г. Бишкек от 9 декабря 2020 года, принято решение о возобновлении учебного процесса в специализированных дошкольных образовательных организациях, вспомогательных школах и коррекционных классах общеобразовательных организаций на территории города в реальном режиме, с учетом строгого соблюдения временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов", - сказала она.

По словам вице-мэра, в целях обеспечения дезинфицирующими средствами и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях мэрией г. Бишкек издано распоряжение о выделении денежных средств в сумме 6 835 800 сомов.