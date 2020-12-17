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В ЕАЭС переходят ко второму этапу формирования общего рынка газа

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе принято решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа. Об этом сообщила на онлайн-брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, комментируя итоги состоявшегося 11 декабря заседания Высшего Евразийского экономического совета.

По ее словам, второй этап предусматривает создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования этого рынка. Одним из основных результатов реализации данного этапа станет подписание соответствующего международного договора.

В него войдут такие основные положения, как принципы функционирования и регулирования общего рынка газа, порядок взаимодействия стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - при транспортировке и поставке газа из третьих государств и в третьи государства, принципы обеспечения доступа к газотранспортным системам, принципы ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке газа Союза и другие.

"Мы надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году", - отметила Ия Малкина.

Она также отметила, что главы государств-членов ЕАЭС поручили в ближайшее время завершить мероприятия первого этапа. В частности, это касается доработки документа о единых правилах доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран Союза. Евразийская экономическая комиссия ожидает получить от разработчиков проекты документов первого этапа в ближайшее время.

Кроме того, начнется реализация плана мероприятий по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в нефтяной сфере. "Дорожная карта", по словам помощника председателя Коллегии ЕЭК, предусматривает, в частности, гармонизацию законодательств в рамках обеспечения рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами, а также применения общих принципов и методов ценообразования в отношении услуг по транспортировке этих продуктов.

Ранее в ЕЭК сообщали, что такая дорожная карта также включает мероприятия, касающиеся ежегодного анализа информации о нормативных правовых актах, взаимного информирования о проводимой работе по гармонизации, анализа изменений, внесенных в национальные акты государств-партнеров в нефтяной сфере на их соответствие принципам формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза.

Гармонизация законодательства направлена на обеспечение рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами между участниками общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферы добычи, транспортировки, поставки, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов государств-членов.

Согласно Договору о ЕАЭС, общий рынок нефти должен быть сформирован не позднее 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/395254
Теги:
газ, ЕАЭС
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