Гульшат Асылбаева предлагает ввести экономическую амнистию в КР бессрочно

Депутат Гульшат Асылбаева заявила, что экономическую амнистию можно будет ввести на постоянной основе. Об этом она заявила сегодня на заседании ЖК.

По ее словам, эту норму предлагается ввести только по отношению к предпринимателям.

- Если предприниматель оступился, то он должен получить шанс выплатить ущерб в двойном размере. Можно будет сделать это на постоянной основе. Что здесь плохого, наоборот это выгодно бюджету страны, - сказала она.

Ее коллега, депутат Бактыбек Турусбеков возразил ей, что в любом случае необходимо обозначить сроки введения экономической амнистии.