У спасателей МЧС во время тушения пожара отказала техника. Ответ МЧС (вид)

У спасателей МЧС во время тушения пожара отказала техника. Видео с места событий появилось в соцсетях.

В ролике пожарные пытаются в ручную завести спецтехнику, пока рядом полыхает жилой дом.

В пресс-службе МЧС уже прокомментировали ситуацию. В ведомстве сообщили, что 15 декабря в пункт связи Пожарно-спасательной части №4 отдела ЧС Первомайского района по г. Бишкек в 10:25 часов поступил вызов о пожаре по адресу Аламудунский район, село Достук улица 3-линия дом №107. На место пожара выехало 1-отделение ПСЧ-4, так как данный район выезда по зону обслуживания относиться к ПСЧ-4.

По прибытию на место вызова в 10:37 часов было установлено, что горит дом деревянной конструкции площадью 180 квадратных метров.

"При подаче огнетушащих веществ техника отказала, причиной тому был отказ бензонасоса. Дополнительно был вызван второй пожарный автомобиль, который прибыл в 11:01 часов. Пожар локализован в 12:50, то есть дальнейшее распространение огня пресечено, ликвидирован в 15:03, при пожаре никто не пострадал и жертв не было. Добавим, что в первом пожарном расчете технические неполадки были устранены, после этого он вновь был привлечен к тушению пожара", - объяснили в МЧС.

Также сообщается, что по данному факту проводится служебное расследование.