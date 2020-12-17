Главы стран СНГ 18 декабря проведут саммит

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 18 декабря. Оно состоится в режиме видеоконференции, под председательством Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также предусматривается рассмотреть вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

По итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ. Ожидается принятие совместных заявлений по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.

Будет также принято решение о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. В 2020 году это председательство осуществляет Узбекистан.

Совет глав государств СНГ является высшим органом Содружества. Он обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников. А также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных стран СНГ без ущерба интересам других членов Содружества. Традиционно в течение года проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.