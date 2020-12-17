Погода
$ 82.05 - 82.41
€ 101.12 - 102.62

Главы стран СНГ 18 декабря проведут саммит

188  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 18 декабря. Оно состоится в режиме видеоконференции, под председательством Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также предусматривается рассмотреть вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

По итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ. Ожидается принятие совместных заявлений по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.

Будет также принято решение о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. В 2020 году это председательство осуществляет Узбекистан.

Совет глав государств СНГ является высшим органом Содружества. Он обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников. А также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных стран СНГ без ущерба интересам других членов Содружества. Традиционно в течение года проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395268
Теги:
Россия, саммит, СНГ, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  