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Охранник СИЗО: Атамбаев мечтает об одном - расквитаться с Жээнбековым

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- Бакыт Басарбек
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Длительное заключение влияет на личность человека, и бывший президент Алмазбек Атамбаев в этом плане безусловно не является исключением. Как именно он проводит время в СИЗО и какие разговоры ведет, редакции VB.KG рассказал один из сотрудников следственного изолятора, который попросил не указывать его имени.

По его словам, охранники в СИЗО хорошо относятся к Атамбаеву.

- Конечно, мы понимаем, что перед нами экс-президент и это накладывает свой отпечаток, но и сам он очень тепло относится к сотрудникам СИЗО. Постоянно интересуется нашими делами, здоровьем, может просто так завести непринужденную беседу. Постоянно угощает ребят, - сказал он.

Тем не менее, в разговорах Атамбаева, продолжил он, сквозит все время только одна мысль.

- Он говорит, что ему ничего больше не надо. Единственное, я, говорит, хочу только выйти отсюда, чтобы расквитаться с Соке, который предал нашу дружбу, - процитировал он бывшего президента.

Напомним, ранее в связи с пересмотром дела о незаконном освобождении кримавторитета Батукаева бывший глава государства Алмазбек Атамбаев был вновь возвращен в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/395274
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, СИЗО, Кыргызстан
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