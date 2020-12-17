ОБФ "Жаныртуу" презентовал свою первую театральную постановку "Я тебя вижу"

В этом году фонд "Жаныртуу", который создан родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, исполнилось 15 лет. Планировалось осуществить многие идеи, но коронавирус внес свои коррективы. Это спектакль "Я тебя вижу" ребята начали репетировать сразу, как только сняли карантин, записали его на видео и сейчас показали зрителям.

Координатор программ общественного благотворительного фонда "Жаныртуу" Анастасия Колодяжная рассказала, что тот театр существовал с самого возникновения их фонда, но они впервые выступили перед широкой публикой. Через творчество, игру на сцене подопечные фонда раскрываются, такие игры и практики идут на пользу людям с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, спектакль "Я тебя вижу" поставлен по автобиографическому расскажу незрячей поэтессы Татьяны Ушаковой. В детстве она жила в любимом городе Караколе, ходила в школу. А когда потеряла зрение, ей с мамой пришлось переехать в совсем незнакомый ей тогда Бишкек. В постановку также добавлены и эпизоды из жизни других людей с инвалидностью.

Виктория, например, воспитывает сына Витю, у которого аутизм. Рассказывает, что когда он родился, ничем не отличался от других малышей, такой же был активный и веселый. А у Владимира ДЦП, он говорит, что его матери советовали отказаться от него после рождения, сказали, что ребенок никогда не сможет ходить и говорить. Но мама не смогла предать сына и сделала все, чтобы он ни в чем не нуждался. Вопреки прогнозам врачей Володя говорит и ходит, пусть даже с помощью костылей.

Кстати, принять участие в спектакле приглашались все желающие, ведь в этом и есть инклюзия, когда самые разные люди взаимодействуют вместе. Откликнулась только начинающая актриса Анастасия Кугот – студентка второго курса КГУКИ имени Бейшеналиевой. И был приглашен Азат Токтомбаев – незрячий спортсмен, он исполнил роль Жолдоша – потерявшего зрение после осложнений гриппа. Анастасия Колодяжная рассказала, что изначально организаторы театра видели образ этого персонажа по-другому. Но Азат привнес в характер своего героя что-то свое и сыграл роль по-своему, так, как чувствовал. В этом и есть инклюзивный подход, который человеку возможность быть самим собой, а окружающим принять его таким, какой он есть, и не загонять в какие-либо рамки.