Погода
$ 82.05 - 82.41
€ 101.12 - 102.62

ОБФ "Жаныртуу" презентовал свою первую театральную постановку "Я тебя вижу"

71  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В этом году фонд "Жаныртуу", который создан родителями, воспитывающими детей с инвалидностью, исполнилось 15 лет. Планировалось осуществить многие идеи, но коронавирус внес свои коррективы. Это спектакль "Я тебя вижу" ребята начали репетировать сразу, как только сняли карантин, записали его на видео и сейчас показали зрителям.

Координатор программ общественного благотворительного фонда "Жаныртуу" Анастасия Колодяжная рассказала, что тот театр существовал с самого возникновения их фонда, но они впервые выступили перед широкой публикой. Через творчество, игру на сцене подопечные фонда раскрываются, такие игры и практики идут на пользу людям с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, спектакль "Я тебя вижу" поставлен по автобиографическому расскажу незрячей поэтессы Татьяны Ушаковой. В детстве она жила в любимом городе Караколе, ходила в школу. А когда потеряла зрение, ей с мамой пришлось переехать в совсем незнакомый ей тогда Бишкек. В постановку также добавлены и эпизоды из жизни других людей с инвалидностью.

Виктория, например, воспитывает сына Витю, у которого аутизм. Рассказывает, что когда он родился, ничем не отличался от других малышей, такой же был активный и веселый. А у Владимира ДЦП, он говорит, что его матери советовали отказаться от него после рождения, сказали, что ребенок никогда не сможет ходить и говорить. Но мама не смогла предать сына и сделала все, чтобы он ни в чем не нуждался. Вопреки прогнозам врачей Володя говорит и ходит, пусть даже с помощью костылей.

Кстати, принять участие в спектакле приглашались все желающие, ведь в этом и есть инклюзия, когда самые разные люди взаимодействуют вместе. Откликнулась только начинающая актриса Анастасия Кугот – студентка второго курса КГУКИ имени Бейшеналиевой. И был приглашен Азат Токтомбаев – незрячий спортсмен, он исполнил роль Жолдоша – потерявшего зрение после осложнений гриппа. Анастасия Колодяжная рассказала, что изначально организаторы театра видели образ этого персонажа по-другому. Но Азат привнес в характер своего героя что-то свое и сыграл роль по-своему, так, как чувствовал. В этом и есть инклюзивный подход, который человеку возможность быть самим собой, а окружающим принять его таким, какой он есть, и не загонять в какие-либо рамки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395275
Теги:
инвалиды, театр, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  