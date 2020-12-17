С начала года Россия лишилась половины трудовых мигрантов

В уходящем году в России почти в два раза уменьшилось число мигрантов. Такие данные приводит media-mig.ru со ссылкой на МВД РФ.

Согласно озвученным в ведомстве цифрам, на территории России находится 6,3 млн мигрантов. В прошлые годы эта цифра варьировалась в пределах 11 млн.

В МВД подчеркнули, что лишь у 1 млн мигрантов, то есть у каждого шестого, имеется вид на жительство или разрешение на временное проживание. Большая часть иностранных граждан работают по патенту.

Отметим, что уже в 50 регионах России заявили о нехватке кадров в строительной сфере. Несмотря на вакантные места и повышение зарплаты, россияне не спешат устраиваться на работу. Одних отпугивают тяжелые условия труда, у других нет необходимой подготовки. В связи с этим на государственном уровне поднимается вопрос об упрощении въезда трудовых мигрантов, в первую очередь из стран СНГ. Однако пока границы России закрыты для граждан большинства государств.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов ранее прогнозировал сокращение численности мигрантов. Он отметил, что пандемия стала лишь одной из причин этого. Уменьшение притока иностранной рабочей силы наблюдается с 2014 года.

– После падения стоимости рубля Россия перестала быть столь привлекательной для работы, как раньше. Постепенно поток мигрантов из СНГ направляется в Корею, Китай и в другие страны, – говорит эксперт.

Он отмечает, что пока сложно с относительной точностью прогнозировать, как данная ситуация отразится на экономике России.