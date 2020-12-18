На прошлой неделе ЮНИСЕФ передал Министерству образования и науки 32 тысячи 965 литров антисептических средств для поддержки открытия школ и дошкольных образовательных организаций.

Министерство образования пообещало, что направит антисептические средства в школы и детские сады по всей стране через районные отделы образования.

Недавно ЮНИСЕФ опубликовал доклад, в котором предупредил о нарастании существенных последствий для детей по мере приближения второго года пандемии COVID–19.

В ЮНИСЕФ отметили, что необходимы более надежные сведения о случаях заражения, смертях и тестировании с разбивкой по возрасту, чтобы добиться лучшего понимания того, как кризис влияет на наиболее уязвимых детей, и определить ответные меры.

- На протяжении пандемии COVID–19 существует стойкий миф, что данная болезнь не оказывает воздействия на детей. Но это далеко от правды, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Дети могут болеть и распространять болезнь, однако такова лишь верхушка айсберга пандемии. Наибольшую угрозу для них представляют перебои в оказании основных услуг и резкий рост показателей нищеты. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем сильнее его воздействие на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Под угрозой будущее целого поколения!

Как подчеркнуто в докладе, несмотря на то, что дети могут передавать вирус друг другу и людям из старших возрастных групп, существуют убедительные доказательства, что при обеспечении основных мер безопасности выгоды от поддержания работы школ перевешивают издержки, связанные с их закрытием.

Правозащитники отмечают, что учебные заведения не являются основным фактором передачи вируса в местном сообществе и дети с большей вероятностью заражаются вирусом за их пределами.

ЮНИСЕФ призывает правительства и партнеров обеспечить обучение всех детей, в том числе путем равного доступа к цифровым технологиям.

Также требуется:

гарантировать доступ к питанию и медицинским услугам и обеспечить доступность и наличие вакцин для каждого ребенка;

поддерживать и охранять психическое здоровье детей и молодых людей и положить конец жестокому обращению, гендерному насилию и отсутствию заботы о детях;

расширить доступ к безопасной питьевой воде, санитарии и гигиене и решить проблемы, связанные с ухудшением состояния окружающей среды и изменением климата.

Смогут ли наши чиновники в центре и на местах обеспечить требования ЮНИСЕФ?