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Конгресс женщин КР устраивает ярмарку для дизайнеров и ремесленников

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- Александр Тузов
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18 и 19 декабря Конгресс женщин Кыргызской Республики устраивает 4-ю Международную новогоднюю ярмарку прикладного искусства и этнопоказ "Наследие предков" в бизнес-центре VEFA.

Как сообщила VB.KG президент Конгресса женщин КР Замира Акбагышева, "Наследие предков" – это своего рода экзамен для молодых дизайнеров и ремесленников.

По ее словам, на ярмарке будут представлены уникальные творения лучших ремесленников Кыргызстана. Это шырдаки, баткенские ковры, ультрасовременная одежда с этническими элементами, шелковые шарфы с уникальными узорами из войлока, смешные войлочные новогодние игрушки, головные уборы, комфортные войлочные тапочки, национальные инструменты, модниц порадуют эксклюзивные украшения и оригинальные сумочки.

- Задачи ярмарки-экзамена - сохранение национальных традиций через популяризацию народного костюма и его стилизацию в контексте современных тенденций моды, поддержка молодых дизайнеров, работающих в стиле "этно", укрепление творческих связей между гостями, экспертами и участниками этнопоказа, - подчеркивает Акбагышева.


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URL: https://www.vb.kg/395283
Теги:
дизайн, искусство, молодежь, национальная одежда, ярмарка
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