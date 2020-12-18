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Брат Камчы Кольбаева снова президент Федерации дзюдо КР (фото)

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- Мария Стрельцова
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В Бишкеке состоялись выборы президента Федерации дзюдо Кыргызстана. Как сообщили в Федерации, была выдвинута кандидатура Жолдошбека Кольбаева, который и до этого занимал данную должность. Его кандидатура была поддержана единогласным решением конференции.

В отчетно-выборной конференции приняли участие первый вице-президент Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики Канат Аманкулов, директор Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов, тренера, судьи Федерации дзюдо и представители спортивной общественности Кыргызстана.

Выборы президента федерации проводятся раз в 4 года.

Старший брат Ж.Кольбаева Камчы Кольбаев известен как криминальный авторитет по кличке Коля-Киргиз. Он был задержан ГКНБ 22 октября в Бишкеке. В пресс-релизе спецслужбы говорится, что Кольбаев задержан по делу о создании преступной организации (часть 1 статьи 249 УК КР).


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URL: https://www.vb.kg/395290
Теги:
дзюдо, Кыргызстан, Камчы Кольбаев
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