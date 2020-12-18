Пенсии за декабрь и январь выплатят вовремя и в полном объеме - Соцфонд

Пенсии за декабрь и январь будут выплачены своевременно и в полном объеме. Об этом говорится в сообщении Социального фонда.

"Потребность на выплату пенсий за декабрь 2020 года составляет 4156, 0 млрд сомов. По состоянию на 18 декабря текущего года пенсия профинансирована на 95 % и в ближайшие дни, согласно установленному графику, все пенсии

будут профинансированы в полном размере", - говорится в сообщении ведомства.

При этом Социальный фонд Кыргызской Республики отмечает, что финансирование пенсий в январе 2021 года будет осуществляться своевременно и в полном объеме. Задержек по выплате и срыва пенсий не будет.

Соцфонд КР уверяет что оснований для беспокойства нет.

Напомним, накануне в Жогорку Кенеше была озвучена информация, что в бюджете Соцфонда недостаточно средств для выплат пенсий в январе.