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Азамат Темиркулов: Система политических партий в КР себя дискредитировала

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- Виктория Гунгер
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Общество переболело регионализмом. Дискурс сегодня чисто политический – за форму государственного правления. Это хороший признак. Признак созревания общества, превращения его в политическую нацию. Об этом на международной онлайн-конференции: "2020 год в цифрах и фактах: Основные общественно-политические итоги уходящего года" заявил доктор политических наук Азамат Темиркулов.

По его словам, вопрос смены формы правления тоже появился не на пустом месте.

- Система политических партий в Кыргызстане себя дискредитировала. Общество консолидировалось против несправедливых выборов. И в начале октября произошел очередной государственный переворот. Народ продемонстрировал, что он един и может иметь единую позицию в вопросах, касающихся будущего страны. Отличительной чертой октябрьского переворота стало то, что люди уже не делились на основе региональной принадлежности или на сторонников тех или иных политических группировок, - отметил Темиркулов.

Касательно итогов уходящего 2020-го года политолог отметил:

- Кыргызстан столкнулся с похожими проблемами. Лето текущего года стало серьезным вызовом для страны, поскольку переболело коронавирусом огромное количество граждан, было много жертв. В этот острый момент общество смогло консолидироваться. Велика роль волонтеров и гражданских активистов, которые в каком-то смысле взяли на себя функции государства и спасли много жизней. В этом вопросе Кыргызстан получил высокую оценку со стороны международного сообщества. Единение народа не прекратилось и позже, оно перетекло в политическую плоскость, которая продолжается и сейчас, - подчеркнул он.

Напомним, организатором международной онлайн-конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна"


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URL: https://www.vb.kg/395300
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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