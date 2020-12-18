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Глава СЭЗ "Бишкек" обвинил Сыймыка Жапыкеева в давлении

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Гендиректор Свободной экономической зоны "Бишкек" Кудрет Тайчабаров выразил недовольство по поводу звонка ему помощника главы ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Уже второй раз ко мне обращается "Чон Казат" с разного рода указаниями. Только что звонил мне помощник Жапыкеева. Если такое происходит в каждой структуре, то тогда извините. Сыймык Жапыкеев, если звонили от вашего имени, то скажите об этом открыто, если нет, то примите меры.

Камчыбек Кыдыршаевич, Бакыт Абдилашимович, в стране есть власть или всем управляет "Чон Казат"?

Если захотите принять меры, то у меня есть запись телефонного разговора. А если захотите закрыть глаза на это, то значит буду знать, что "Чон Казат" и есть отдел кадров", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/395301
Теги:
Камчыбек Ташиев, Сыймык Жапыкеев, СЭЗ, ГСБЭП, Бишкек, скандал
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