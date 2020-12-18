Эксперт РФ: "Актуальными в ближайшем будущем будут двусторонние союзы"

Все страны-участницы ЕАЭС в 2020 году оказались в глубоком кризисе. Политические потрясения произошли в Армении, Белоруссии и Кыргызстане. Об этом на международной онлайн-конференции: "2020 год в цифрах и фактах: Основные общественно-политические итоги уходящего года" сообщил российский политический обозреватель, шеф-редактор проекта "СОНАР 2050" Семен Уралов.

По его словам, не все так радужно и в Казахстане. Перед союзниками стоят схожие задачи и вызовы. Так, к примеру, выборы в Государственную Думу в наступающем году ожидаются и в России.

- Эпидемия показала, что по-настоящему крепкими являются двусторонние союзы. Во время карантина мы помогали друг другу на двусторонней основе. Поэтому мой прогноз – актуальными в нашем ближайшем будущем будут не многосторонние союзы, а двусторонние – наподобие Союзного государства. Важно точечное взаимодействие, потому как, например, у Кыргызстана с Россией могут быть одни интересы, а с Арменией – другие, - сказал Уралов.

Эксперт добавил, что Кыргызстану и России в наступающем году необходимо усиливать горизонтальную интеграцию на уровне внутренних субъектов – областей, городов, предприятий, корпораций.

Напомним, организатором международной онлайн-конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна"