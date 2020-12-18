Статья УПК о продлении меры пресечения признана неконституционной

Коллегия Конституционной палаты признала противоречащим Конституции пункт 5 статьи 293 Уголовно-процессуального кодекса.

Этот пункт устанавливает, что в исключительных случаях судья, в производстве которого находится дело, может продлить меру пресечения подозреваемому на срок свыше одного года. При этом пункт 5 не дает четких и понятных описаний в каких именно случаях судья может принять подобное решение. Таким образом вопрос об аресте подозреваемого на срок больше года судья принимает единолично на основании личного неограниченного усмотрения.

В Конституционной палате подчеркивают, что вина подозреваемых не является доказанной, арест к ним применяется лишь как мера для недопущения рецидива преступления или бегства от следствия.

"Пренебрежение принципом правовой определенности в такой уязвимой сфере как право на свободу и неприкосновенность личности не только может привести к системным нарушениям при отправлении правосудия, но и может подорвать репутацию государства в области защиты прав и свобод человека и гражданина", - говорится в сообщении Конституционной палаты.

КП подчеркивает, что в будущем вопрос о мере пресечения подозреваемых должен строиться на основе соблюдения всех условий допустимости ограничений прав и свобод человека и отвечать требованиям международных пактов о правах обвиняемых быть судимыми без неоправданной задержки и в разумные сроки.