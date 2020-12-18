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Работодателей в РФ хотят обязать отдавать предпочтение россиянам

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- ВБ
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В ходе создания новой миграционной политики эксперты обсуждают инициативу обязать работодателей при найме сотрудников отдавать предпочтение россиянам. Данное предложение касается только вакансий, которые требуют определенной квалификации.

Председатель Совета ветеранов  ФМС России Юрий Шарагоров согласен, что нужно трудоустраивать больше собственных граждан. Однако нельзя забывать и о здравом смысле.

– Если стоит выбор между высококвалифицированным иностранцем и неквалифицированным россиянином, совершенно логичным будет выбор в пользу трудового мигранта. Это честная конкуренция. Но сейчас такой конкуренции нет, – говорит Шарагоров.

По его мнению, чтобы соискатели имели равные условия, необходимо отрегулировать миграционное законодательство и статус иностранных сотрудников. В пример он привел государства, чьи организации при найме иностранцев обеспечивают их не только работой, но и жильем. Так иностранные специалисты точно знают, сколько будут зарабатывать и сколько тратить. Исходя из этого они решают, ехать в другую страну или нет.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/395305
Теги:
миграция, Россия, трудоустройство
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