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Кыргызстан отвечает для РФ двум из трех критериев безопасности по COVID-19

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- Евгений Денисенко
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Роспотребнадзор назвал три безопасные по COVID-19 страны с вылетами из России, с которыми она восстановила авиасообщение. Это, как сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу данного ведомства, - Эфиопия, Сейшельские острова и Танзания

Данные государства полностью отвечают критериям по безопасности ситуации с коронавирусом, установленным Роспотребнадзором. Двум из трех критериев соответствуют Египет, Куба, Мальдивы и Кыргызстан, и только одному - ОАЭ, Сербия, Великобритания, Япония, Республика Корея.

Чтобы принять решение по эпидемиологической ситуации в другой стране, Роспотребнадзор оценивает показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, темпы роста в среднем за сутки, а также объемы тестирования на коронавирус. Коэффициент Rt (распространения) должен быть менее 1.

Регулярное авиасообщение из России сегодня возобновлено с 16 странами: Кыргызстан, Турция, Южная Корея, Сейшельские острова, Эфиопия, Танзания, Куба, Казахстан, ОАЭ, Сербия, Япония, Египет, Мальдивы, Великобритания, Белоруссия, Швейцария.

В начале декабря президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев отметил, что границы некоторых стран, которые пользуются популярностью у российских туристов, могут быть закрыты для России до сентября 2021 года. Он объяснил, что речь идет о европейских направлениях.


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URL: https://www.vb.kg/395312
Теги:
авиация, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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