Погода
$ 80.65 - 81.07
€ 101.12 - 102.62

Гимн Кыргызстана переведен и спет на русском языке (видео)

394  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несколько дней назад журналист и писатель Данияр Каримов закончил работу над своим вольным, неофициальным переводом. Об этом он написал на своей странице в Фэйсбуке.

В тексте гимна Каримов стремился отразить не только смысл и ритмику, но и "дух и величие красивейшего гимна, Кыргызстана, характер и дух народа".

- Задачу, как выяснилось, поставил себе, мягко говоря, сложную. Вольная версия включает в себя три куплета, как в гимне в далёком 1992 году.

Поднебесья снежных пиков серебро,

В моём сердце отчий край навек один!

По заветам предков святость Ала-Тоо

В своих душах трепетно мы сохраним!

За собою нас ведёт

Дух свободы, поднят стяг!

Процветай, о мой народ,

Расцветай Кыргызстан!

Устремленьям тёмным вражьим вопреки

Нас с тобой Манас-батыр объединил.

В дни побед и трудных испытаний час

Навсегда народ кыргызский будь един!

Доблестью и честью чистой дорожим,

Бескорыстной дружбе верность мы храним.

Для потомков чтоб построить лучший мир,

Мы отчизне труд и жизни посвятим!

"Немногие страны мира могут похвастать гимном, вызывающим искреннее воодушевление. Кыргызстан входит в число редких государств, чей гимн обладает способностью вызывать трепет", - пишет Каримов.

18 декабря 1992 года своим постановлением гимн Кыргызстана и официальный его перевод на русский язык утвердил парламент республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395316
Теги:
Кыргызстан, Гимн
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  