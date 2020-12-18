Гимн Кыргызстана переведен и спет на русском языке (видео)

Несколько дней назад журналист и писатель Данияр Каримов закончил работу над своим вольным, неофициальным переводом. Об этом он написал на своей странице в Фэйсбуке.

В тексте гимна Каримов стремился отразить не только смысл и ритмику, но и "дух и величие красивейшего гимна, Кыргызстана, характер и дух народа".

- Задачу, как выяснилось, поставил себе, мягко говоря, сложную. Вольная версия включает в себя три куплета, как в гимне в далёком 1992 году.

Поднебесья снежных пиков серебро,

В моём сердце отчий край навек один!

По заветам предков святость Ала-Тоо

В своих душах трепетно мы сохраним!

За собою нас ведёт

Дух свободы, поднят стяг!

Процветай, о мой народ,

Расцветай Кыргызстан!

Устремленьям тёмным вражьим вопреки

Нас с тобой Манас-батыр объединил.

В дни побед и трудных испытаний час

Навсегда народ кыргызский будь един!

Доблестью и честью чистой дорожим,

Бескорыстной дружбе верность мы храним.

Для потомков чтоб построить лучший мир,

Мы отчизне труд и жизни посвятим!

"Немногие страны мира могут похвастать гимном, вызывающим искреннее воодушевление. Кыргызстан входит в число редких государств, чей гимн обладает способностью вызывать трепет", - пишет Каримов.

18 декабря 1992 года своим постановлением гимн Кыргызстана и официальный его перевод на русский язык утвердил парламент республики.