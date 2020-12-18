В Бишкеке эксперты обсуждают проблемы мигрантов

В Бишкеке проходит конференция, приуроченная к Международному дню мигранта. Организатором мероприятия выступает Госслужба по делам миграции.

Одним из первых выступил представитель госоргана, который рассказал, как государство справлялось с эпидемией при помощи организованной поддержки мигрантов, работающих за рубежом.

Координатор проекта ОО "Ресурсный центр для пожилых" Юлия Саломатина рассказала о проекте по бесплатным юридическим консультациям и психологической помощи через соцсети для мигрантов. Данный проект, по ее словам, помогал соотечественникам разобраться в сложных ситуациях во время пандемии.

- Мигранты задавали различные вопросы, большая часть из которых были свзяаны с трудоустройством и так называемым черным списком. Наш чат работает круглосуточно, в котором мы разъясняем моменты, важные для мигрантов, - сказала она.

Председатель координационного комитета гражданской партнерской платформы "Центральная Азия в движении" Нурия Темирова отметила в своем выступлении, что в обычное время мигранты отправляли большую часть заработка домой.

- Во время пандемии люди оказались без денег и без доступа к здравоохранению. По статистике, трудности мигрантов были связаны с недобросовестными работодателями, нехваткой денег на жилье, еду, невозможностью вернуться домой. Что делала "платформа" - проводили консультирование. К примеру, более 5 тысяч мигрантов получили консультации. Более 9 тысяч мигрантов получили гуманитарную помощь. А также сотни людей смогли получить бизнес-консультирование для того, чтобы помочь разобраться в сложных экономических условиях, - сказала она.

Руководитель ОО "Кыргызский альянс планирования семьи" Бактыгул Бозгорпоева отметила, что не везде мигранты были включены в госпланы по борьбе с ковидом.

- Очень многие внутренние мигранты были исключены из списков госпомощи из-за того, что проживают в неофициальных жилмассивах. И соответственно у них доступ к получению медпомощи также был ограничен. Многие семьи не доедали 2 - 3 суток именно во время вспышки ковида. Многие не могли получить помощь в ГСВ из-за отсутствия прописки, - отметила она

В свою очередь директор ОО "Центр защиты детей" Мира Итикеева добавила, что дети внутренних мигрантов оказались без доступа к госуслугам во время пандемии. Семьи, оказавшись без заработка из- за закрытых рынков, не могли оплачивать жилье. И были такие хозяева, которые выставляли людей на улицу. "Центр защиты детей" договаривался с владельцами магазинов, просили давать продукты в долг и искали людям жилье. Плюс дети в этих семьях остались без учебы и для них центр приобрел 100 смартфонов. Также мы проводили бесплатные консультации психологов для родителей, чтобы снизить конфликты и семейное насилие, - рассказала она.

В целом, эксперты и журналисты на мероприятии обсудили актуальные вопросы, которые озвучивали мигранты в ходе бесплатных консультаций, оказываемых общественным объединением "Ресурсный центр для пожилых".