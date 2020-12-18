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В рамках дела о покушении на сотрудника МВД задержаны пять членов ОПГ

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- Екатерина Улитина
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16 декабря в Бишкеке и в Джалал-Абадской области задержаны пять членов организованной преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что мероприятия по задержанию проводились в рамках расследования дела о вооруженном покушении на убийство сотрудника МВД КР и гражданских лиц со стороны группировки члена ОПГ Э.Мурзахметова, известного под

кличкой "Чач".

"В результате спецоперации на территориях г.Бишкек и Жалал-Абадской области были произведены задержания 5 членов ОПГ, участвовавших в октябре 2020 года в перестрелке в Сузакском районе Жалал-Абадской области. В отношении трех задержанных Жалал-Абадским областным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР г.Ош сроком на 2 месяца. Двое задержанных в порядке ст. 98 УПК КР находятся в изоляторе временного содержания СИЗО ГКНБ КР в г.Бишкек", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках досудебного производства получены дополнительные свидетельские показания о непосредственной причастности к вышеуказанному преступлению ранее задержанного ГКНБ КР активного члена ОПГ - Э.Мурзахметова (Чач).

В отношении задержанных представителей криминалитета ведутся оперативно-следственные действия по установлению их причастности к ряду других противоправных фактов (вымогательства, грабежи, вооруженные нападения, незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, причинения тяжких телесных повреждений, рейдерские захваты и др.).

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/395318
Теги:
задержание, ОПГ, Кыргызстан
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