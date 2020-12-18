Продукты по себестоимости. В выходные в Бишкеке пройдут социальные ярмарки

В эти выходные 19 и 20 декабря в двух точках Бишкека пройдут социальные ярмарки продуктов первой необходимости. Об этом VB.KG сообщили в Минсельхозе.

Пока удалось договориться с несколькими поставщиками, которые будут продавать продукты по себестоимости: яйца, мясо, мясо курицы, овощи и фрукты.

Ярмарки пройдут на территории гипермаркетов Фрунзе (Технодом) и Глобус (по южной магистрали). Начало работы 12.00.

В ведомстве уточнили, что эти ярмарки будут небольшими. Провести крупную ярмарку для всех горожан планируется 26 декабря. О месте и времени в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.