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Продукты по себестоимости. В выходные в Бишкеке пройдут социальные ярмарки

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- Екатерина Улитина
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В эти выходные 19 и 20 декабря в двух точках Бишкека пройдут социальные ярмарки продуктов первой необходимости. Об этом VB.KG сообщили в Минсельхозе.

Пока удалось договориться с несколькими поставщиками, которые будут продавать продукты по себестоимости: яйца, мясо, мясо курицы, овощи и фрукты.

Ярмарки пройдут на территории гипермаркетов Фрунзе (Технодом) и Глобус (по южной магистрали). Начало работы 12.00.

В ведомстве уточнили, что эти ярмарки будут небольшими. Провести крупную ярмарку для всех горожан планируется 26 декабря. О месте и времени в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/395320
Теги:
Минсельхоз, ярмарка, Бишкек
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